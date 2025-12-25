«Газета.Ru» составила список из восьми самых доступных автомобилей на рынке РФ

В этом году АвтоВАЗ начал производство и открыл продажи семейства Lada Iskra. Самый доступный седан должен стоить от 1,25 млн рублей. На виртуальной витрине такие машины есть, но не во всех городах страны: например, в Тольятти на момент подготовки публикации было четыре автомобиля.