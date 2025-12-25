Завершать капремонт омского ТЮЗа будет компания «Арт РемСтрой»

На портале Госзакупок определили подрядчика, который завершит капитальный ремонт омского Театра юных зрителей. Контракт на 294,5 млн рублей получила компания ООО «Арт РемСтрой». По условиям договора работы должны закончить до 31 августа 2026 года.
ООО «Арт РемСтрой» уже выполняло крупные проекты в регионе. В частности, компания получила контракт на демонтаж 18-летнего долгостроя на улице 70 лет Октября на Левобережье Омска и последующее строительство нового высотного дома.
Также отмечается, что в ноябре директору ООО «Арт РемСтрой» Карену Мартояну присвоили звание «Заслуженный строитель Омской области».