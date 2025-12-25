Цены на бензин поползли вниз в Курганской области. Скрин

В Курганской области подешевел бензин двух марок.
В Курганской области цена на бензин начали снижаться. Так, подешевели две марки: АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в Свердловскстате.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 22 декабря 2025 года в Курганской области. Бензин автомобильной марки АИ-92 подешевел на 0,44%% (средняя цена — 57,43 ₽), марки АИ-95 подешевел на 0,05% (средняя цена — 62,71 ₽). Без изменений бензин марки АИ-98 (средняя цена — 84,08 ₽). Дизельной топливо подорожало на 0,62% (средняя цена — 74,65 ₽)», — передает Свердловскстат.
Ранее в Кургане и области уже фиксировалось снижение цен на топливо: подешевели бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Тогда индексы потребительских цен составили 99,62; 99,55 и 99,59% к уровню 24 ноября 2025 года, при средней цене за литр 92-го — 57,69 рубля, 95-го — 62,74 рубля, дизеля — 74,11 рубля, тогда как АИ-98 незначительно подорожал до 84,02 рубля.
