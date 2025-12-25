Цены на бензин поползли вниз в Курганской области. Скрин

Ранее в Кургане и области уже фиксировалось снижение цен на топливо: подешевели бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Тогда индексы потребительских цен составили 99,62; 99,55 и 99,59% к уровню 24 ноября 2025 года, при средней цене за литр 92-го — 57,69 рубля, 95-го — 62,74 рубля, дизеля — 74,11 рубля, тогда как АИ-98 незначительно подорожал до 84,02 рубля.