Налоговики за долг в 198 миллионов банкротят бывшую компанию «Магнезита» в Сатке

Компания присутствует в реестре обеспечительных мер. В октябре обратить взыскание на заложенное имущество в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства потребовала МИФНС № 32 по региону. В перечне имущества, согласно определению суда, числятся более 140 единиц техники и оборудования, включая 21 автомобиль и автобус, шесть автопогрузчиков, два крана. Есть в списке и специализированное оборудование для строительства и ремонта: бетоносмесители, сварочные аппараты и компрессорные станции.