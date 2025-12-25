Налоговики за долг в 198 миллионов банкротят бывшую компанию «Магнезита» в Сатке

Компания в Сатке задолжала налоговикам 198,63 млн рублей.
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области банкротит бывшую дочернюю компанию комбината «Магнезит» в Сатке. Как следует из материалов суда, задолженность фирмы «Магнезит Монтаж Сервис» («ММС») превысила 198 млн рублей.
«Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 198,63 млн рублей», — указано на сайте арбитража.
Другие подробности в настоящий момент отсутствуют. Иск налоговиков арбитражный суд зарегистрировал в конце декабря.
«Магнезит» вышел из состава учредителей 10 лет назад. Согласно данным СБИС, в июне 2015 года единственным владельцем предприятия стал Максим Головин. Фирма ремонтирует машины и оборудование. Выручка в 2024 году чуть превысила 1,5 млрд рублей, но чистая прибыль — лишь 19,4 млн рублей.
Компания присутствует в реестре обеспечительных мер. В октябре обратить взыскание на заложенное имущество в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства потребовала МИФНС № 32 по региону. В перечне имущества, согласно определению суда, числятся более 140 единиц техники и оборудования, включая 21 автомобиль и автобус, шесть автопогрузчиков, два крана. Есть в списке и специализированное оборудование для строительства и ремонта: бетоносмесители, сварочные аппараты и компрессорные станции.
Ходатайство налоговой службы о принятии обеспечительных мер было удовлетворено. Суд запретил Федеральной службе судебных приставов принудительно реализовывать имущество ООО «ММС» до вступления в силу решения по существу дела.
Обеспечительные меры пришлось принять для предотвращения ущерба интересам государства. Суд отметил, что суммарная задолженность компании по налогам, пеням и штрафам на 17 октября составила 217,5 млн рублей. На момент подачи ходатайства в отношении «ММС» числилось 12 исполнительных производств на общую сумму около 199,7 млн рублей в пользу других взыскателей.
Запросы с просьбой прокомментировать ситуацию направлены в УФНС России по Челябинской области и в компанию «ММС». Ответы будут опубликованы, когда поступят в редакцию.