В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Заброшенные сады и виноградники в Крыму должны быть возвращены в оборот и максимально использоваться в сельском хозяйстве, это точка роста отрасли, как и аквакультура. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра сельского хозяйства Крыма, у республики до сих пор есть очень большой и при этом не используемый должным образом потенциал, на который обязательно следует обратить внимание.

«У нас достаточно большой потенциал по введению в оборот бывших садов и бывших виноградников. Надо раскорчевать и на них вырастить неважно что, пусть это будет виноград, сады или какая-то зерновая культура», — сказал министр.

По его словам, это очень важно для Крыма, который не должен иметь такого большого количества заброшенных территорий с точки зрения сельского хозяйства. «Вот это обязательная точка роста», — подчеркнул Кратюк.

По словам министра, на сегодняшний день и виноградарство, и садоводство, и выращивание зерновых культур являются для республики не просто рентабельными направлениями, а основой аграрного производства.

При этом, хотя классические зерновые культуры — это фундамент стабильности и потенциал этого направления очень важен, как и качество зерна, сегодня Крыму нужно начать больше вкладываться в многолетние насаждения, отметил Кратюк.

Кроме того, обязательно следует обратить внимание на развитие аквакультуры в Крыму, это должно стать своего рода трендом для полуострова, считает он.

«Крым должен быть аквакультурной Меккой, и мы должны реально показывать результаты, которые никто себе не может позволить. Потому что у нас уникальнейшая потенциал. Мы омываемся двумя морями, это Черное море и Азовское, которое является самым продуктивным морем в мире с точки зрения количества биомассы на метр квадратный», — сказал спикер.

По его словам, несмотря на то, что нынешняя ситуация с приграничным режимом достаточно сложная, предприятия приспосабливаются. «И это тоже очень рентабельно и очень интересно», — подытожил министр.