Бензин на пермских заправках бензин подешевел на 7 копеек за неделю

«Стоимость бензина АИ-95 уменьшилась до 65 рублей 77 копеек за литр, снижение составило 6 копеек. Цена АИ-92 сократилась на 9 копеек и достигла уровня 60 рублей 63 копеек за литр. В то же время бензин марки АИ-98 подорожал на 21 копейку — до 90 рублей 3 копеек за литр. Рост также зафиксирован на дизельное топливо. Его средняя стоимость увеличилась на 12 копеек и достигла 76 рублей за литр», — сообщает Росстат на официальном сайте.