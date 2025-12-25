Бензин на пермских заправках бензин подешевел на 7 копеек за неделю

АИ-92 подешевел на 9 копеек за неделю.
С 16 по 22 декабря средняя цена бензина в Пермском крае составила 63 рубля 7 копеек за литр. Это 7 копеек меньше показателя предыдущей недели.
«Стоимость бензина АИ-95 уменьшилась до 65 рублей 77 копеек за литр, снижение составило 6 копеек. Цена АИ-92 сократилась на 9 копеек и достигла уровня 60 рублей 63 копеек за литр. В то же время бензин марки АИ-98 подорожал на 21 копейку — до 90 рублей 3 копеек за литр. Рост также зафиксирован на дизельное топливо. Его средняя стоимость увеличилась на 12 копеек и достигла 76 рублей за литр», — сообщает Росстат на официальном сайте.
В целом по России за неделю удешевление автомобильного бензина отмечено в 39 субъектах РФ. Наибольшее снижение цен зарегистрировано в республиках Тыва и Ингушетия — на 1,4%. В 12 регионах страны, напротив, наблюдался рост стоимости топлива, наиболее заметный — в Костромской области (+ 0,5%).