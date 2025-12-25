В центре Челябинска возле ТЦ построят 31-этажный ЖК бизнес-класса. Фото

Как отмечается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), это будет монолитно-кирпичный дом на 470 квартир. Общая жилая площадь дома — 28 233 квадратных метра. Также будет построен паркинг на 315 мест. Еще 19 мест — для парковки на придомовой территории. Рядом с высотками обустроят две детских и две спортивных площадки. Возвести ЖК застройщик ООО СЗ «БМ-Групп» планирует в первом квартале 2028 года.