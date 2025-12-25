В центре Челябинска возле ТЦ построят 31-этажный ЖК бизнес-класса. Фото

Новый ЖК планируют возвести в первом квартале 2028 года.
В Челябинске на месте снесенного долгостроя «Княжеский» строят новый высотный жилой комплекс бизнес-класса. По проекту там появятся две 31-этажных высотки бизнес-класса, которые объединены в один дом и оснащены отдельными лифтами, рассказал URA.RU директор по продажам АН ДАН-Недвижимость Алексей Найденов.
«На месте бывшего долгостроя “Княжеский” возводится жилой комплекс “Высота 323”. В ЖК будет разнообразие свободных планировок квартир без внутренней отделки. Таким образом покупатели смогут сделать ремонт на свой вкус», — отметил Найденов.
Как отмечается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), это будет монолитно-кирпичный дом на 470 квартир. Общая жилая площадь дома — 28 233 квадратных метра. Также будет построен паркинг на 315 мест. Еще 19 мест — для парковки на придомовой территории. Рядом с высотками обустроят две детских и две спортивных площадки. Возвести ЖК застройщик ООО СЗ «БМ-Групп» планирует в первом квартале 2028 года.
Высотный ЖК возводится на месте бывшего долгостроя «Княжеский».