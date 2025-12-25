В Челябинске закрываются магазины популярной обувной сети

Популярный магазин обуви окончательно закроется в начале января (архивное фото).
В Челябинске закрываются все торговые точки обувных магазинов сети Zenden. Владелица франшизы Анна Титаренко ситуацию комментировать отказалась.
«Я не отвечаю за то, что вы там видите, а что — нет», — сказала Титаренко, пишет сайт «74.ру». Продавцы в оставшихся торговых точках в ТРК «Фокус», «Алмаз», ТК «КС» и «Фиеста» говорят, что магазины закроются в ближайший месяц.
При этом официально магазины в «Фокусе» и «КС» уже не работают. В «КС» магазин закроется сегодня-завтра, в ТК «Алмаз» — в начале января. Заказать онлайн товар также невозможно.
В Челябинске ранее в ТРК «Родник» закрылся магазин Castorama. На его месте открылся другой гипермаркет товаров для дома и ремонта Максидом. Также перестал работать знаменитый Торговый центр на набережной реки Миасс. После национализации здание будет перепрофилировано.