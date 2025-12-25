Белстат назвал среднюю зарплату к концу 2025, а еще больше зарабатывают в Минске и Минской области

Белстат назвал среднюю зарплату белорусов к концу 2025 года. Подробности привели в Национальном статистическом комитете.
В ведомстве отметили, что номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов в ноябре 2025 года составила 2703,7 рубля. Самая высокая средняя заработная плата была зафиксирована в Минске. Она составила 3560,8 рубля.
В Минской области она составила 2741,5 рубля. Номинальная начисленная средняя зарплата в Брестской области в ноябре 2025 года оказалась 2422,8 рубля, Гродненской — 2441,9 рубля, Могилевской — 2285,1 рубля.
В Гомельской области номинальная начисленная средняя зарплата составила 2397,3 рубля, в Витебской — 2244,5 рубля.
