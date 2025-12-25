Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: индийская Reliance Industries возобновила закупки нефти у РФ

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии возобновила закупку российской нефти.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries Ltd. Возобновила закупку нефти у России для завода в штате Гуджарат, передает Bloomberg.

По данным источников, компания покупает российскую нефть со скидкой через поставщиков, на которые не распространяются санкции. Так, Reliance зафрахтовала у компании RusExport танкеры класса Aframax и доставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы мощностью 660 тысяч баррелей в сутки для внутреннего рынка.

Индийские чиновники рассчитывают на то, что поставки частично компенсируют сокращение импорта российской нефти. Предполагается, что этот показатель в декабре 2025 года показатель мог уменьшиться более чем вдвое.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти достиг наивысшей отметки за последние 2,5 года.