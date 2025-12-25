Bloomberg: индийская Reliance Industries возобновила закупки нефти у РФ

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries Ltd. Возобновила закупку нефти у России для завода в штате Гуджарат, передает Bloomberg.
По данным источников, компания покупает российскую нефть со скидкой через поставщиков, на которые не распространяются санкции. Так, Reliance зафрахтовала у компании RusExport танкеры класса Aframax и доставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы мощностью 660 тысяч баррелей в сутки для внутреннего рынка.
Индийские чиновники рассчитывают на то, что поставки частично компенсируют сокращение импорта российской нефти. Предполагается, что этот показатель в декабре 2025 года показатель мог уменьшиться более чем вдвое.
Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти достиг наивысшей отметки за последние 2,5 года.