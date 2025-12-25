Bloomberg: индийская Reliance Industries возобновила закупки нефти у РФ

По данным источников, компания покупает российскую нефть со скидкой через поставщиков, на которые не распространяются санкции. Так, Reliance зафрахтовала у компании RusExport танкеры класса Aframax и доставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы мощностью 660 тысяч баррелей в сутки для внутреннего рынка.