Новак: годовая инфляция в России к концу 2025 года будет на уровне 6% или ниже

Согласно прогнозу властей, уровень инфляции в России к концу 2025 года составит порядка шести процентов или ниже. Об этом заявил вице-премьер-РФ Александр Новак. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».
По словам российского политика, сейчас наблюдается положительная тенденция. Поскольку инфляция остается на уровне порядка шести процентов. Однако не исключено, что в последнюю неделю 2025 года ситуация даже улучшится.
«Сейчас, за неделю до Нового года, мы вышли на уровень инфляции год к году порядка 6%. До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», — сказал Новак.
Немногим ранее об инфляции высказался президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что та к концу года составит 6,7%. Причем за последнюю трехлетку рост ВВП России достиг 9,7 процента. И это в несколько раз выше, нежели в еврозоне.