Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость дизельного топлива в Татарстане преодолела отметку в 72 рубля за литр

В период с 16 по 22 декабря на автозаправочных станциях Татарстана выросла стоимость дизельного топлива. По данным Росстата, средняя цена за литр поднялась с 71,46 до 72,16 рубля.

Источник: ИА Татар-информ

Ситуация с бензином выглядит иначе — колебания цен здесь оказались минимальными. Стоимость марки АИ-92 снизилась на 5 копеек и составила 59,61 рубля за литр. Бензин АИ-95, напротив, немного прибавил в цене: средний чек вырос с 63,34 до 63,39 рубля. Премиальное топливо (марки АИ-98 и выше) подорожало на 4 копейки, достигнув отметки 86,61 рубля за литр.