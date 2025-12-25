Стоимость дизельного топлива в Татарстане преодолела отметку в 72 рубля за литр

Ситуация с бензином выглядит иначе — колебания цен здесь оказались минимальными. Стоимость марки АИ-92 снизилась на 5 копеек и составила 59,61 рубля за литр. Бензин АИ-95, напротив, немного прибавил в цене: средний чек вырос с 63,34 до 63,39 рубля. Премиальное топливо (марки АИ-98 и выше) подорожало на 4 копейки, достигнув отметки 86,61 рубля за литр.