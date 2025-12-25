Объемы строительства в Перми превышают реальный спрос покупателей

«Льготных условий по кредитам стало меньше, и кредитные ставки были высоки в течение года. Рынок новостроек по продажам на 80% держался за счет кредитных средств. Покупательская способность снизилась, рост цен на товары и услуги в быту стали съедать половину бюджета среднестатистической семьи. В таких условиях не до нового жилья. И дело не только в кредитах, цены на строящееся жилье относительно финансовых возможностей людей несоразмерны», — комментирует сложившуюся ситуацию на рынке председатель Гильдии экспертов сферы недвижимости при пермской торгово-промышленной палате Светлана Костромина.