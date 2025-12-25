Объемы строительства в Перми превышают реальный спрос покупателей

В Перми показатель распроданности новостроек опустилася ниже 70%
В 2025 году в Перми уровень распроданности жилья относительно стройготовности опустился ниже 70%. Соответствующая информация содержится на сайте «Движение.ру».
«В Перми уровень распроданности относительно стройготовности опустился ниже 70%. Нормальным уровнем, по оценке ДОМ.РФ, считается соотношение в границах 70−80%. Если ранее за пределами условной “безопасной зоны” находились лишь шесть мегаполисов, то к концу года список расширился до 11, включая Пермь», — сообщается на сервисе.
«Льготных условий по кредитам стало меньше, и кредитные ставки были высоки в течение года. Рынок новостроек по продажам на 80% держался за счет кредитных средств. Покупательская способность снизилась, рост цен на товары и услуги в быту стали съедать половину бюджета среднестатистической семьи. В таких условиях не до нового жилья. И дело не только в кредитах, цены на строящееся жилье относительно финансовых возможностей людей несоразмерны», — комментирует сложившуюся ситуацию на рынке председатель Гильдии экспертов сферы недвижимости при пермской торгово-промышленной палате Светлана Костромина.
Самое сильное падение произошло в Красноярске (с 72% до 50%) и Нижем Новгороде (с 122% до 100%). В остальных мегаполисах РФ снижение варьировалось от 7 до 15%. Только в Москве показатель не изменился — 94% второй год подряд. Среди новостроек, запланированных к сдаче в 2026 году, реализовано 42% площадей. А среди проектов со сроком ввода в 2027 году — лишь 21%.
«Риелторские агентства, которые специализируются на жилье, сообщают, что в основном проводят непростые сделки для семей с особыми кредитными условиями, сертификатами, долями и материнскими капиталами. Многие объекты на жилом вторичном и загородном рынке недвижимости находятся в экспозиции более года. Продавцы вынуждены снижать цены, но и это не всем помогает», — рассказала Светлана Костромина.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году стоимость жилья на вторичном рынке Перми выросла на 13%. Этот показатель позволил столице Прикамья войти в топ-3 городов по темпам подорожания жилья.