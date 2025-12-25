Жители Молдовы массово избавляются от валюты: Чтобы выжить, люди вынуждены проедать то, что отложили на «черный день»

Продажи иностранной валюты населением Молдовы продолжают снижаться уже четвертый месяц подряд, что может быть связано с сокращением валютных поступлений из-за рубежа, считает экономист Владимир Головатюк.
По его словам, в ноябре 2025 года население продало валюту на сумму 279,4 млн долларов США, тогда как в октябре этот показатель составлял 344,6 млн, а в июле — 422,5 млн долларов. Таким образом, за месяц объем продаж сократился на 9%.
Одновременно снизились и покупки валюты населением. В ноябре они составили 82,7 млн долларов против 93,6 млн в октябре, что означает сокращение на 12%. Покупки евро уменьшились на 8%, долларов США — на 15%.