Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Молдовы массово избавляются от валюты: Чтобы выжить, люди вынуждены проедать то, что отложили на «черный день»

Одновременно снизились и покупки валюты.

Источник: Комсомольская правда

Продажи иностранной валюты населением Молдовы продолжают снижаться уже четвертый месяц подряд, что может быть связано с сокращением валютных поступлений из-за рубежа, считает экономист Владимир Головатюк.

По его словам, в ноябре 2025 года население продало валюту на сумму 279,4 млн долларов США, тогда как в октябре этот показатель составлял 344,6 млн, а в июле — 422,5 млн долларов. Таким образом, за месяц объем продаж сократился на 9%.

Одновременно снизились и покупки валюты населением. В ноябре они составили 82,7 млн долларов против 93,6 млн в октябре, что означает сокращение на 12%. Покупки евро уменьшились на 8%, долларов США — на 15%.