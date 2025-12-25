Власти дали прогноз по инфляции к концу 2025 года

По словам Новака, фактическая инфляция оказалась ниже прогноза Минэкономразвития РФ. Это очень позитивный результат, который дает основания рассчитывать на то, что замедление, которое мы видим в экономике в 2025 году по сравнению с прошлым годом, в дальнейшем будет сменяться восстановлением более высоких темпов роста. Подобное соответствует целям, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным: обеспечение устойчивого увеличения ВВП не ниже среднемировых темпов.