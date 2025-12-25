Власти дали прогноз по инфляции к концу 2025 года

К концу года инфляция может снизиться, заявил Новак.
Уровень инфляции в России по итогам текущего года, по предварительным оценкам, составит 6% или ниже. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сейчас, за неделю до Нового года, мы вышли на уровень инфляции год к году порядка 6%. До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам Новака, фактическая инфляция оказалась ниже прогноза Минэкономразвития РФ. Это очень позитивный результат, который дает основания рассчитывать на то, что замедление, которое мы видим в экономике в 2025 году по сравнению с прошлым годом, в дальнейшем будет сменяться восстановлением более высоких темпов роста. Подобное соответствует целям, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным: обеспечение устойчивого увеличения ВВП не ниже среднемировых темпов.
Ранее об инфляции ниже 6% по итогам года заявлял президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда он отмечал, что на этом фоне ожидается замедление темпов роста экономики, а прирост ВВП по итогам года оценивается примерно в 1%.