Новак: инфляция в России по итогам 2025 года составит 6% или ниже

Уровень инфляции в России к концу текущего года, по прогнозам властей, составит 6% или ниже. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, сейчас, за неделю до Нового года, уровень инфляции в России в годовом выражении достиг 6%.
«До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», — спрогнозировал Новак.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что инфляция к концу 2025 года будет на уровне 5,7−5,8%.
