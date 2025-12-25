Ричмонд
Новак: инфляция в России по итогам 2025 года составит 6% или ниже

За неделю до Нового года уровень инфляции в РФ составил 6%.

Источник: Аргументы и факты

Уровень инфляции в России к концу текущего года, по прогнозам властей, составит 6% или ниже. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, сейчас, за неделю до Нового года, уровень инфляции в России в годовом выражении достиг 6%.

«До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», — спрогнозировал Новак.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что инфляция к концу 2025 года будет на уровне 5,7−5,8%.

Ранее aif.ru писал, насколько подорожал бутерброд с красной икрой за год.

