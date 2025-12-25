Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали более чем на 92 млн рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря, УралПолит.Ru. С января по ноябрь 2025 года сотрудники «Центра управления перевозками» составили 26,6 тысячи актов о нарушениях в работе частных перевозчиков Екатеринбурга на общую сумму 92,2 млн рублей. Об этом журналистам сообщил директор организации Никита Ухин.

Источник: Freepik

По его словам, в основном инспекторы обнаруживают грязь в салонах и ненадлежащее техническое состояние транспортных средств. В автобусах фиксируют порванные сиденья и поручни, а также находят мусор и поврежденные элементы интерьера, пишет 66.ru.

Порядка 10−15% нарушений связаны с тем, что общественный транспорт не выходит на линию. Однако, как отметил Ухин, такие случаи стали встречаться в городе реже, поскольку перевозчики постепенно решают кадровые вопросы. Так, нехватка водителей в частных компаниях снизилась до 15%.

Еще 2,5−3% нарушений в работе частных перевозчиков связаны с наличной оплатой. Водители могут не выдать билет, присвоить себе деньги за поездку или продать уже использованный билет. За такие действия предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом Никита Ухин уточнил, что все штрафы перевозчики оплачивают вовремя, а сам контроль проходит поэтапно.