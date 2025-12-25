Частных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали более чем на 92 млн рублей

Еще 2,5−3% нарушений в работе частных перевозчиков связаны с наличной оплатой. Водители могут не выдать билет, присвоить себе деньги за поездку или продать уже использованный билет. За такие действия предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом Никита Ухин уточнил, что все штрафы перевозчики оплачивают вовремя, а сам контроль проходит поэтапно.