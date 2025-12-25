Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под новый микрорайон в Челябинске госкорпорация продала 97,3 гектара земли. Фото

Под новый микрорайон в Челябинске госкорпорация продала 97,3 гектара земли. «ДОМ.РФ» провела аукцион для застройки нового участка земли в поселке Пригородном на северо-западе Челябинска. Победитель торгов — ООО СЗ «Орион», который входит в группу компаний «Икар». За участок площадью 97,3 гектара застройщик предложил 36,78 миллиона рублей, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

Участок продан за 36,78 миллиона рублей.

Под новый микрорайон в Челябинске госкорпорация продала 97,3 гектара земли. «ДОМ.РФ» провела аукцион для застройки нового участка земли в поселке Пригородном на северо-западе Челябинска. Победитель торгов — ООО СЗ «Орион», который входит в группу компаний «Икар». За участок площадью 97,3 гектара застройщик предложил 36,78 миллиона рублей, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Застройщик ООО “Специализированный застройщик “Орион” — победитель торгов госкомпании ДОМ.РФ на право КРТ в поселке Пригородном на северо-западе Челябинска. Итоговая цена — 36,78 миллиона рублей. В аукционе также участвовали застройщики “Сосновка”, “Голос.16”, “Каскад””, — сообщается в документации на сайте “ДОМ.РФ”.

Градостроительный потенциал территории — почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Стартовая цена лота — 32,45 миллиона рублей. Аукцион для реализации участка прошел 19 декабря 2025 года.

Участок находится в недавно присоединенном в Челябинску поселке Пригородный. Вокруг — лес, многоэтажные жилые дома, детский сад и магазин. Также в 7,7 километра расположено озеро Большой Кременкуль. Остановка общественного транспорта — в 500 метрах. Участок находится в километре от Новоградского тракта, в 13 километрах от центра города.

Согласно договору о комплексном развитии территории (КРТ), кроме строительства жилого комплекса будут благоустроены детские и спортивные площадки, возведены школы, детские сады. Новый микрорайон победитель торгов должен будет возвести за 15 лет.

Градпотенциал территории — почти 400 тысяч квадратных метров жилья.