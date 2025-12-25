Под новый микрорайон в Челябинске госкорпорация продала 97,3 гектара земли. Фото

Участок продан за 36,78 миллиона рублей.
Под новый микрорайон в Челябинске госкорпорация продала 97,3 гектара земли. «ДОМ.РФ» провела аукцион для застройки нового участка земли в поселке Пригородном на северо-западе Челябинска. Победитель торгов — ООО СЗ «Орион», который входит в группу компаний «Икар». За участок площадью 97,3 гектара застройщик предложил 36,78 миллиона рублей, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».
Градостроительный потенциал территории — почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Стартовая цена лота — 32,45 миллиона рублей. Аукцион для реализации участка прошел 19 декабря 2025 года.
Участок находится в недавно присоединенном в Челябинску поселке Пригородный. Вокруг — лес, многоэтажные жилые дома, детский сад и магазин. Также в 7,7 километра расположено озеро Большой Кременкуль. Остановка общественного транспорта — в 500 метрах. Участок находится в километре от Новоградского тракта, в 13 километрах от центра города.
Согласно договору о комплексном развитии территории (КРТ), кроме строительства жилого комплекса будут благоустроены детские и спортивные площадки, возведены школы, детские сады. Новый микрорайон победитель торгов должен будет возвести за 15 лет.
