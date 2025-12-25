Под новый микрорайон в Челябинске госкорпорация продала 97,3 гектара земли. Фото

Участок находится в недавно присоединенном в Челябинску поселке Пригородный. Вокруг — лес, многоэтажные жилые дома, детский сад и магазин. Также в 7,7 километра расположено озеро Большой Кременкуль. Остановка общественного транспорта — в 500 метрах. Участок находится в километре от Новоградского тракта, в 13 километрах от центра города.