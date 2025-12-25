В Прикамье запустили крупнейший в России комплекс на 24 тысячи индеек

Администрация Чайковского округа сообщила о реализации крупного инвестпроекта. На территории округа запустили комплекс по промышленному выращиванию индеек. Его построили на базе реконструированной бывшей молочной фермы в селе Ваньки.
Выход на плановую мощность обеспечит ООО «Индейка ПК» седьмое место в России по отраслевому направлению. Плановый объем инвестиций составит 150 млн руб.
Подробно о новом производстве в Прикамье рассказал телеграм-канал «Чайковский экономический брифинг». Комплекс на 24 тыс. индюшат включит три корпуса по 1600 кв. метров, он займет 13 га земли. Плановый объем производства составит 5 тыс. тонн мяса индейки в год.
Комплекс начали обживать первые 8 тыс. индюшат. Содержание птиц предприятие ведет под контролем автоматики. Компьютерные системы регулируют параметры микроклимата, освещенности, кормушек и поилок.
Суточные цыплята весом 150 граммов завозят партиями из Ростова. На убой индюшата поступят в Ижевск через 120 дней после набора веса до 17 кг. Откорм одной партии индеек составит 286 тонн комбикорма.
Компания «Индейка ПК» при благоприятном развитии событий планирует расширить производство. Агропредприятие получило поддержку по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».