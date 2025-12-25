В Прикамье запустили крупнейший в России комплекс на 24 тысячи индеек

Подробно о новом производстве в Прикамье рассказал телеграм-канал «Чайковский экономический брифинг». Комплекс на 24 тыс. индюшат включит три корпуса по 1600 кв. метров, он займет 13 га земли. Плановый объем производства составит 5 тыс. тонн мяса индейки в год.