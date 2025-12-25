Новый год с премией: правила выплаты 13-й зарплаты

В России вновь обсуждают «13-ю зарплату»: в Государственной Думе РФ предложили гарантировать ее врачам и педагогам, а Общественная палата РФ — всем бюджетникам.
Пока это только инициативы, но с 1 сентября 2025 года работодатели обязаны четко прописывать условия премий, включая годовые. Юристы поясняют, что под «13-й зарплатой» могут скрываться разные выплаты. Если речь идет о добровольной премии-поощрении, работодатель вправе сам решать, платить ее или нет. Если же годовая премия закреплена в трудовом договоре или локальных актах как часть системы оплаты труда, при выполнении условий она становится обязательной.
Самого термина «13-я зарплата» в Трудовом кодексе РФ нет, но премия относится к стимулирующим выплатам и может быть как меньше, так и больше оклада.
С осени 2025 года начисление таких выплат должно быть прозрачным, с указанием размера, условий и сроков. Если премия прописана, ссылка на отсутствие денег у компании незаконна. При отказе в выплате работник может обратиться в трудовую инспекцию или суд.
Лишить премии из-за дисциплинарного взыскания можно только по установленным правилам и не более чем на 20% дохода. Вопросы выплат при декрете или после увольнения решаются индивидуально и зависят от внутренних документов и судебной практики, при этом позицию высказывает и Минтруд РФ. Размер 13-й зарплаты законом не ограничен, с нее удерживается НДФЛ, а сроки выплаты определяются локальными актами работодателя.
Валерия Вольная.