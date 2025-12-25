Новый год с премией: правила выплаты 13-й зарплаты

Пока это только инициативы, но с 1 сентября 2025 года работодатели обязаны четко прописывать условия премий, включая годовые. Юристы поясняют, что под «13-й зарплатой» могут скрываться разные выплаты. Если речь идет о добровольной премии-поощрении, работодатель вправе сам решать, платить ее или нет. Если же годовая премия закреплена в трудовом договоре или локальных актах как часть системы оплаты труда, при выполнении условий она становится обязательной.