Новые соцобъекты строят по президентской субсидии в Хабаровском крае

На Дальнем Востоке продолжают строить и обновлять объекты здравоохранения, культуры и спорта благодаря президентской дальневосточной единой субсидии. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, эта мера поддержки помогает создавать новые условия для жизни людей и делает регионы более комфортными. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
В Хабаровском крае только в этом году по президентской единой субсидии ввели в эксплуатацию три объекта. Это лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске, палатный корпус противотуберкулезного диспансера и дамба Южного округа в Хабаровске. Всего с 2018 года в регионе построили или модернизировали 15 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также возвели семь модульных спортивных залов для школ.
«По программам “Дальневосточные дворы” и “Гектар” благоустроено около 500 дворовых территорий. Создана дорожная и электросетевая инфраструктура, закуплено оборудование для сотен учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта», — рассказали в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Еще один важный инструмент развития — мастер-планы городов и планы развития опорных населенных пунктов.
«Общий объем этой работы — 3,6 триллиона рублей. Полтора триллиона уже заложены в бюджете, поэтому работа идет, строятся объекты, и Дальний Восток будет меняться и становиться лучше», — сказал Юрий Трутнев.
В Хабаровской агломерации и Комсомольске мастер-планами предусмотрено более 80 мероприятий на сумму около 400 миллиардов рублей. Уже реализуются десятки проектов, среди которых набережная и инновационный центр «Эвристика» в Комсомольске, а также обновление общественного транспорта и тепломагистрали в Хабаровске.