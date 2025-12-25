Новые соцобъекты строят по президентской субсидии в Хабаровском крае

В Хабаровском крае только в этом году по президентской единой субсидии ввели в эксплуатацию три объекта. Это лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске, палатный корпус противотуберкулезного диспансера и дамба Южного округа в Хабаровске. Всего с 2018 года в регионе построили или модернизировали 15 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также возвели семь модульных спортивных залов для школ.