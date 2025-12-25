Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию

Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, дал рекомендации по формированию пенсионных накоплений.
Он отметил, что откладывать на старость стоит практически всем, чьи доходы превышают прожиточный минимум. Даже небольшие регулярные взносы со временем могут значительно улучшить финансовое положение в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов.
Беляков подчеркнул, что чем раньше человек начинает копить, тем проще выработать привычку регулярных накоплений. Это не только помогает накопить необходимую сумму, но и создаёт ощущение финансовой уверенности и стабильности на долгие годы. Отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».
Для справки, прожиточный минимум на 2026 год установлен на уровне 18 939 рублей, для трудоспособного населения показатель немного выше — 20 644 рубля.