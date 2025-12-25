Уфимец получит более 2 млн рублей за непостроенный дом

Жителю Уфы по решению суда выплатят более 2 млн рублей за непостроенный дом, сообщает Роспотребнадзор.
Договор на строительство с ИП Зайцев Д. П. мужчина заключил в сентябре 2023 года. Он внес аванс в сумме 6,3 млн рублей, однако строительство не было завершено в установленный срок.
Уфимец направил предпринимателю письменную претензию, потребовав расторгнуть договор и вернуть деньги, но тот не ответил. Тогда он обратился в суд, а специалисты Управления Роспотребнадзора по определению суда направили заключение по делу.
Суд вынес решение в пользу потребителя и обязал ИП Зайцев Д. П. выплатить более 2,1 млн. рублей. Из них около 1,4 млн — сумма невыполненных работ по договору, а 625 тыс. рублей — штраф, компенсация морального вреда и неустойка.
Ответчик пытался обжаловать решение, но Верховный суд республике оставил его в силе.