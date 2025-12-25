Соборная мечеть, канатная дорога и небоскребы: мэр Казани рассказал о будущих проектах и подвел итоги года

По словам мэра, возможно на этом месте будет реализован пилотный проект реновации, построены современные жилые дома, а старый жилой фонд расселен. За реализацию данного проекта, по мнению градоначальника, мог бы взяться Госжилфонд РТ. Но, подчеркнул мэр, реализация таких масштабных проектов — вопрос не ближайшей перспективы. Он считает, что подходить к масштабной реновации нужно взвешенно. К этому должны быть готовы и город, и рынок недвижимости.