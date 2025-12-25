Соборная мечеть, канатная дорога и небоскребы: мэр Казани рассказал о будущих проектах и подвел итоги года

Мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной предновогодней пресс-конференции подвел итоги 2025 года и поделился планами городских властей на год наступающий и более отдаленную перспективу.
По словам градоначальника, столица Татарстана завершает уходящий год успешно. Основные плановые показатели достигнуты: введено более 1,3 млн кв. метров жилья, рождаемость выросла, туристический поток в Казань перешагнул рубеж в пять миллионов туристов за год. Мэр выразил надежду, что к 2030 году город перешагнет планку в шесть миллионов туристов.
Казань, как известно, объявлена культурной столицей исламского мира в будущем, 2026-м, году. По словам мэра, этот статус позволит показать исламскому миру модель мирного сосуществования разных народов и религий, которая есть в Татарстане.
Что касается крупных проектов, которые городские власти рассматривают для реализации в будущем, мэр сообщил о возможной реновации территории, прилегающей к новому театру Камала. Сейчас один из знаковых объектов города соседствует с хрущевками и старыми гаражами.
По словам мэра, возможно на этом месте будет реализован пилотный проект реновации, построены современные жилые дома, а старый жилой фонд расселен. За реализацию данного проекта, по мнению градоначальника, мог бы взяться Госжилфонд РТ. Но, подчеркнул мэр, реализация таких масштабных проектов — вопрос не ближайшей перспективы. Он считает, что подходить к масштабной реновации нужно взвешенно. К этому должны быть готовы и город, и рынок недвижимости.
Другой масштабный проект, который планируется реализовать в столице РТ в ближайшие годы, имеет более четкие перспективы. На берегу Казанки возле отеля «Ривьера» появится комплекс офисных и жилых зданий «Яр парк». Недавно было получено разрешение на строительство.
Объект этот весьма капиталоемкий — инвестиции оцениваются в сумму порядка 30 млрд рублей. Реализацией проекта займется госкорпорация Китая PowerChina International Group Limited.
Среди крупных проектов мэр также назвал реконструкцию старой части Казанского зооботсада. По словам Метшина, инвестор готов вложить во вторую очередь 20 млрд рублей и еще 10 млрд рублей — в третью.
Не обошел градоначальник и тему строительства соборной мечети в столице Татарстана. С локацией этого объекта определенности пока нет. По словам мэра, рассматривается район Новой Портовой, большинство опрошенных казанцев склоняются именно к этому варианту.
Мэр полагает, что возведение мечети может быть начато уже в 2026 году. Однако окончательное решение — за Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
Журналисты поинтересовались у мэра и перспективами строительства канатной дороги в Казани. Он пояснил, что поскольку вопрос касается особо охраняемых природных территорий, реализация проекта начнется только после его согласования на федеральном уровне.
«Проект есть, землю мы выделили. Поскольку дорога проходит по особо охраняемым природным территориям, согласование проходит через федеральные структуры. Что касается исполкома, мы всё сделали», — цитирует мэра ИА «Татар-информ».
Метшин подчеркнул, это канатная дорога — удобный вид общественного транспорта: путь от «Ак Барс Арены» до парка Горького займет всего 8 минут.
Рассказал мэр и о проекте, реализация которого должна была уже завершиться, но по объективным причинам он оказался фактически заморожен. Речь о мусоросжигающем заводе. Ввиду задержки строительства этого объекта принято решение о расширении мусорного полигона «Восточный».
Пользуясь случаем, мэр призвал казанцев снижать объемы мусора и больше внимания уделять сортировке отходов.