Власти подали в суд на пятерых застройщиков, которые не сдали обещанные квартиры в срок

Vaib.uz (Узбекистан. 25 декабря). В территориальное управление Комитета по конкуренции в Ташкентской области поступают многочисленные обращения от граждан, купивших квартиры у частных застройщиков. Как отмечается в жалобах, несмотря на своевременную оплату по договорам, некоторые компании не выполняют свои обязательства по сдаче жилья в установленные сроки.