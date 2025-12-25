Ричмонд
Власти подали в суд на пятерых застройщиков, которые не сдали обещанные квартиры в срок

Vaib.uz (Узбекистан. 25 декабря). В территориальное управление Комитета по конкуренции в Ташкентской области поступают многочисленные обращения от граждан, купивших квартиры у частных застройщиков. Как отмечается в жалобах, несмотря на своевременную оплату по договорам, некоторые компании не выполняют свои обязательства по сдаче жилья в установленные сроки.

Источник: Vaib.Uz

В соответствии со статьёй 19 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан строго соблюдать сроки, объем и качество предоставляемых работ и услуг, указанные в договоре или установленные нормативами.

Для защиты интересов покупателей квартир территориальное управление Комитета по конкуренции подало в суд исковые заявления по фактам нарушений в строительной сфере на сумму более 11 млрд сумов в интересах 32 потребителей.

В результате проведённой работы в отношении пяти строительных компаний — Glamur gold, Transport free group, Lucky technical, Broccoli plus и Nur — судом были вынесены решения о возврате в пользу 16 потребителей в общей сложности 6,7 млрд сумов.

Судебные разбирательства по восстановлению нарушенных прав остальных покупателей продолжаются.

Если вы оказались в подобной ситуации, когда застройщик не сдаёт квартиру в срок и не выполняет свои обязательства — обращайтесь в Комитет по конкуренции. По крайней мере, там смогут помочь вернуть уже вложенные деньги.