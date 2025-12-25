Министр образования объяснил, почему рост зарплаты учителей ожидается только в сентябре

«Это веский аргумент, не обязательно поддерживаемый всем обществом, но ответственный в том смысле, что в краткосрочной перспективе мы инвестируем в экономику, чтобы иметь более высокий валовой внутренний продукт, больший государственный бюджет и, в сентябре, вместе с новым законом о заработной плате, мы могли бы обеспечить эти повышения. Это обещание и обязательство Министерства финансов», — сказал он.