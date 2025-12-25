Министр образования объяснил, почему рост зарплаты учителей ожидается только в сентябре

«Во-первых, потому что мы действительно собираемся принять новый закон о заработной плате. Он изменит так называемые категории заработной платы, базовые значения, в целом пересмотрит систему оплаты труда в государственном секторе, а во-вторых, было решено, что с введением этого нового закона должно последовать и повышение заработной платы», — сказал Перчун.
Вторая причина, по словам министра, заключается в необходимости «в краткосрочной перспективе, в течение следующих шести-девяти месяцев, направить все имеющиеся ресурсы на экономический рост, на поддержку экономических субъектов», чтобы впоследствии были достаточные финансовые ресурсы для повышения заработной платы, и чтобы это осуществлялось устойчивым образом.
«Это веский аргумент, не обязательно поддерживаемый всем обществом, но ответственный в том смысле, что в краткосрочной перспективе мы инвестируем в экономику, чтобы иметь более высокий валовой внутренний продукт, больший государственный бюджет и, в сентябре, вместе с новым законом о заработной плате, мы могли бы обеспечить эти повышения. Это обещание и обязательство Министерства финансов», — сказал он.
Ранее о том, что повышение заработной платы для молдавских педагогов произойдет не раньше осени будущего года, когда правительство планирует ввести в действие новый закон об оплате труда, заявил и министр финансов Андриан Гаврилицэ. По его словам, учителя составляют самую многочисленную статью расходов в государственном секторе наряду с полицейскими, врачами, социальными работниками и другими категориями сотрудников.
Сами учителя 16 декабря организовали акцию протеста на рабочих местах с требованием повышения оплаты труда. Во время акции педагоги зачитали статью 43 Конституции Республики Молдова, гарантирующую право на труд и справедливую заработную плату.