В Самаре на судоверфи передали земснаряд заказчику

Завершилось строительство нового земнаряда в Самаре.

Источник: «Нефтефлот»

В Самаре заказчику передали земснаряд, который построили на судоверфи «Нефтефлот». Дизельный самоходный земснаряд «Канопус» изготовили для компании «ГидроСтройМеханизация».

«Судно прошло все предусмотренные этапы строительства и проверки, подтвердив соответствие проектным и эксплуатационным требованиям», — прокомментировала пресс-служба судоверфи.

Контракт на строительство земснаряда заключили в ноябре 2022 года. Самарская судоверфь реализацией этого проекта подтвердила свои компетенции в строительстве специализированных судов.

На воду этот земснаряд спустили в июне 2025 года.