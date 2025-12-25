В Самаре на судоверфи передали земснаряд заказчику

В Самаре заказчику передали земснаряд, который построили на судоверфи «Нефтефлот». Дизельный самоходный земснаряд «Канопус» изготовили для компании «ГидроСтройМеханизация».
«Судно прошло все предусмотренные этапы строительства и проверки, подтвердив соответствие проектным и эксплуатационным требованиям», — прокомментировала пресс-служба судоверфи.
Контракт на строительство земснаряда заключили в ноябре 2022 года. Самарская судоверфь реализацией этого проекта подтвердила свои компетенции в строительстве специализированных судов.
На воду этот земснаряд спустили в июне 2025 года.