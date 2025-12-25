Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шохин рассказал неожиданный факт о Путине

Президент Владимир Путин на встрече с представителем бизнеса провел серьезное рабочее обсуждение, а не праздничную беседу. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Александр Шохин рассказал о серьезном рабочем обсуждении с Путиным вместо праздничной встречи.

Президент Владимир Путин на встрече с представителем бизнеса провел серьезное рабочее обсуждение, а не праздничную беседу. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Получился я бы сказал, разговор не предновогодний, а серьезное обсуждение», — отметил Александр Шохин, комментируя диалог президента с основательницей Wildberries и генеральный директор РВБ Татьяна Ким. Его слова передает «Ведомости».

К обсуждению подключились председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Денис Мантуров. В ходе беседы стороны подчеркнули важность конкуренции и договорились о поиске компромиссов.

Владимир Путин провел закрытую встречу с ведущими представителями бизнеса, обсудив ключевые экономические вопросы, включая курс рубля и импортозамещение, пишет «Царьград». На ней первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил цель по увеличению доли полностью локализованных автомобилей на рынке до 80% к 2030 году. При этом ожидается, что в ближайшие недели сокращение объёмов продажи валюты Банком России приведёт к ослаблению рубля. Встреча обозначила, что для бизнеса в 2026 году правила игры будут ужесточены.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше