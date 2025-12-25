Шохин рассказал неожиданный факт о Путине

Александр Шохин рассказал о серьезном рабочем обсуждении с Путиным вместо праздничной встречи.
Президент Владимир Путин на встрече с представителем бизнеса провел серьезное рабочее обсуждение, а не праздничную беседу. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Получился я бы сказал, разговор не предновогодний, а серьезное обсуждение», — отметил Александр Шохин, комментируя диалог президента с основательницей Wildberries и генеральный директор РВБ Татьяна Ким. Его слова передает «Ведомости».
К обсуждению подключились председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Денис Мантуров. В ходе беседы стороны подчеркнули важность конкуренции и договорились о поиске компромиссов.
Владимир Путин провел закрытую встречу с ведущими представителями бизнеса, обсудив ключевые экономические вопросы, включая курс рубля и импортозамещение, пишет «Царьград». На ней первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил цель по увеличению доли полностью локализованных автомобилей на рынке до 80% к 2030 году. При этом ожидается, что в ближайшие недели сокращение объёмов продажи валюты Банком России приведёт к ослаблению рубля. Встреча обозначила, что для бизнеса в 2026 году правила игры будут ужесточены.