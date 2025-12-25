Шохин рассказал неожиданный факт о Путине

Владимир Путин провел закрытую встречу с ведущими представителями бизнеса, обсудив ключевые экономические вопросы, включая курс рубля и импортозамещение, пишет «Царьград». На ней первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил цель по увеличению доли полностью локализованных автомобилей на рынке до 80% к 2030 году. При этом ожидается, что в ближайшие недели сокращение объёмов продажи валюты Банком России приведёт к ослаблению рубля. Встреча обозначила, что для бизнеса в 2026 году правила игры будут ужесточены.