Долину окончательно выгнали из квартиры в Хамовниках: как этот исход повлияет на судебную практику

В Москве состоялось судебное заседание по делу о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры. По словам адвоката новой владелицы жилья Полины Лурье Светланы Свириденко, Долина обращалась к Лурье с просьбой разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, чтобы спокойно собрать и вывезти свои вещи. В то же время представитель Долиной Мария Пухова опровергла изложенную версию, отметив, что в адрес оппонентов был направлен проект мирового соглашения. В документе, по ее словам, был четко обозначен срок, в течение которого певица обязуется освободить жилое помещение.