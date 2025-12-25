Долину окончательно выгнали из квартиры в Хамовниках: как этот исход повлияет на судебную практику

Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.
Мосгорсуд принял решение о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках. Теперь в делах с «эффектом Долиной» суд будут тщательнее оценивать добросовестность участником сделки по недвижимости, проданного под влиянием мошенников. Также юристы считают, что ранее принятые решения судов по подобным делам могут быть пересмотрены. О том, как повлияет вердикт по делу Долиной на судебную практику — в материале URA.RU.
В Москве состоялось судебное заседание по делу о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры. По словам адвоката новой владелицы жилья Полины Лурье Светланы Свириденко, Долина обращалась к Лурье с просьбой разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, чтобы спокойно собрать и вывезти свои вещи. В то же время представитель Долиной Мария Пухова опровергла изложенную версию, отметив, что в адрес оппонентов был направлен проект мирового соглашения. В документе, по ее словам, был четко обозначен срок, в течение которого певица обязуется освободить жилое помещение.
Конфликт вокруг квартиры в Хамовниках длится с 2024 года: тогда Долина продала жилье Полине Лурье за 112 миллионов рублей, а затем через суд попыталась оспорить сделку, заявив о мошенничестве. Верховный суд РФ подтвердил, что Лурье стала собственников недвижимости и признал, что певица с родственниками занимает помещение незаконно. Тогда вопрос и был передан выселения был передан Мосгорсуду. Долина просила пожить в квартире еще несколько месяцев. Однако ее адвокат на заседании 25 декабря заявила, что Долина согласилась покинуть жилье после новогодних праздников.
Почему Долину пришлось выселять через суд.
В квартире, где жила Долина, был прописан ребенок — это осложняло движение дела.
Выселение из квартиры бывших собственников не редко происходит через суд. В России этот вопрос прописан в ст. 31 Жилищного кодекса и разъяснен постановлением пленума Верховного суда № 14 от 2 июля 2009 года (в редакции 2025 года). Как рассказала РБК руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова, в деле Долиной суды нижестоящих инстанций руководствовались тем, что если собственником квартиры признается Долиной, то удовлетворение требований о выселении из квартиры исключается.
Определенная сложность в ситуации с Долиной обусловлена тем, что в спорной квартире прописан несовершеннолетний ребенок, который не является собственником этого жилья. По этой причине дело о выселении было направлено на повторное рассмотрение.
«Суду предстоит установить, какие существуют варианты обеспечения ребенка жильем, где он фактически проживал ранее, а также какие права на другие жилые помещения могут иметь сам ребенок и его мать. В случае отсутствия у семьи иного жилья может рассматриваться вариант найма квартиры для постоянного проживания. После разрешения вопроса о месте жительства несовершеннолетнего каких-либо других препятствий для выселения не имеется», — сказала Плешанова.
Однако Мосгорсуд не усмотрел в факте проживания ребенка основания для отказа в выселении и принял решение удовлетворить иск новой владелицы квартиры, постановив выселить Долину, ее дочь и внучку из проданного жилого помещения.
Вместе с тем ключевые последствия для сложившейся судебной практики связаны не с этим решением Мосгорсуда по делу Долиной, а с более масштабной позицией, ранее сформулированной Верховным судом. Данный правовой подход будет распространяться на все аналогичные споры, получившие в профессиональной среде название дел с «эффектом Долиной», считает Плешанова.
Что такое «Эффект Долиной».
«Эффект Долиной» может даже попасть в словари.
«Эффект Долиной» (также «бабушкина схема») — это ситуация на рынке недвижимости, при которой продавец (часто пожилой человек), ставший жертвой мошенников, через суд добивается признания договора купли-продажи недействительным и возвращает себе проданное имущество — квартиру или автомобиль. Особенность этой схемы заключается в том, что деньги, уплаченные добросовестным покупателем, ему не возмещаются: они остаются у мошенников, которых либо не удается разыскать, либо их уголовное преследование ведется в отдельном процессе и не приводит к реальному возврату средств.
В результате покупатель лишается и имущества, и уплаченных денег, оказываясь в крайне затруднительном финансовом положении. Название «эффект Долиной» получило широкое распространение после резонансного случая с народной артисткой России Ларисой Долиной, на примере которой эта схема стала широко обсуждаемой. Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена профессор Наталия Козловская считает, что выражение «Эффект Долиной», которое получило широкое распространение в российском информационном пространстве в 2025 году, может быть включено в некоторые типы словарей.
Суды стали базироваться на решение по делу Долиной.
Ключевая проблема дела Долиной и Лурье, по оценке юристов, заключалась в том, что решения судов трех инстанций, вынесенные в период с марта по ноябрь 2025 года, оперативно легли в основу судебной практики по схожим спорам. Это привело к распространению массовой, с точки зрения экспертов, ошибочной правоприменительной практики.
«Суды в других регионах, прежде всего по спорам с участием пенсионерок, переведших деньги мошенникам, стали опираться на выводы, сделанные по делу Долиной. Заключенные ими сделки признавались недействительными. В результате добросовестные покупатели, приобретавшие квартиры у пожилых людей, ставших жертвами преступников, фактически оказывались без правовой защиты», — поясняет адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Илья Бахилин.
По его словам, имущество сохранялось за пенсионером, при этом уплаченные за квартиру средства покупателям не возвращались. В таких случаях сделка признавалась недействительной с одной стороны, как в случае с артисткой, либо с двух. Однако, учитывая, что у пенсионеров в реальности не было денег, исполнить решения суда они были не могли.
Дела с «Эффектом Долиной» будут пересматривать.
Юристы считают, что практика скандала с квартирой в Хамовниках будет применяться в судах.
После решения Верховного суда и разъяснения допущенных нижестоящими инстанциями ошибок юридическое сообщество ожидает существенного изменения судебной практики. Речь идет не только о будущих спорах, связанных с так называемым «эффектом Долиной», но и о делах, по которым уже существуют вступившие в силу решения, считают юристы.
«Существенно здесь не то, что Лариса Долина — публичная фигура и процесс получил широкий общественный резонанс. Значение имеет то, что принятое решение призвано стать ориентиром для возможного пересмотра аналогичных сделок и признания их недействительными. С точки зрения Верховного суда, приоритет должен отдаваться защите прав добросовестного приобретателя», — отмечает Бахилин.
По оценке Плешановой, сформированная правовая позиция, безусловно, будет использоваться в последующей практике, однако для ее ретроспективного применения необходимы специальные разъяснения пленума или президиума Верховного суда. Она указывает, что в обзоре судебной практики, который президиум ВС намерен утвердить, подход, выработанный по делу Долиной, может получить обратную силу в отношении дел с аналогичными фактическими обстоятельствами.
Адвокат отметила, что при наличии такого разъяснения суды смогут пересматривать ранее рассмотренные споры по новым обстоятельствам, даже если сроки обжалования уже истекли, с опорой на п. 5 ч. 2 ст. 392 ГК РФ. Будут ли в судах массово требовать пересмотров дела, зависит от принятия обзора практики Верховным судом. В таком случае, как считает адвокат, туда должно войти дело Долиной.