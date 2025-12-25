Глава Росатома предложил разместить майнингфермы на Запорожской АЭС

Руководитель госкорпорации уточнил, что «Росатом» готов обсуждать участие иностранных компаний в проектах, не связанных с управлением ядерной частью объекта. По его словам, партнеры смогут получить значимую роль в создании и эксплуатации энергоемких производств и ИТ-инфраструктуры, если такие решения будут согласованы на межгосударственном уровне.