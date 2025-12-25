Глава Росатома предложил разместить майнингфермы на Запорожской АЭС

Росатом готов допустить партнеров до всего, что не касается ядерной безопасности станции.
Майнинговые фермы и центры обработки данных могут появиться рядом с Запорожской атомной электростанцией в рамках будущих международных проектов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Есть возможность электроэнергию сделать предметом международного сотрудничества. Может быть, в формате особой экономической зоны, может быть, в формате размещения рядом со станцией каких-то мощных потребителей электроэнергии, будь то ЦОД, майнинговые фермы, крупные энергопотребляющие и перерабатывающие предприятия», — заявил Лихачев в интервью «России 1».
Руководитель госкорпорации уточнил, что «Росатом» готов обсуждать участие иностранных компаний в проектах, не связанных с управлением ядерной частью объекта. По его словам, партнеры смогут получить значимую роль в создании и эксплуатации энергоемких производств и ИТ-инфраструктуры, если такие решения будут согласованы на межгосударственном уровне.