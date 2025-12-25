Минпромторг РФ предложил отсрочку утильсбора для некоторых производителей авто

Минпромторг России предложил перенести платежи по утильсбору для крупных автопроизводителей с четвертого квартала 2025 года и первых трех кварталов 2026 года на декабрь 2026 года.
«Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов», — заявили в ведомстве.
Мера направлена на поддержку предприятий в условиях дорогого заемного финансирования, обеспечивая стабильность работы и реализацию инвестпрограмм.
Утильсбор — налог для производителей и импортеров на утилизацию транспортных средств. Его размер зависит от уровня локализации. Государство компенсирует сбор отечественным производителям.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 19 декабря, зачем была повышена планка утильсбора.