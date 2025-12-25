На челябинском «Мечеле» сменился совет директоров

Полномочия всех членов Совета директоров челябинского холдинга «Мечел» досрочно прекращены.
Действующий совет директоров челябинского ПАО «Мечел» досрочно прекратил свои полномочия решением собрания акционеров от 25 декабря. Избран новый совет, состав которого пока не раскрывается. Это следует из опубликованных документов.
«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества “Мечел”», — говорится в документе, выложенном на сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации». Данные о новом совете еще не выложены.
Ранее сообщалось, что холдинг «Мечел» намерен сменить состав совета директоров и совершить крупную сделку. Именно для этого потребовалось собрать акционеров на внеочередное собрание. Одобрение крупной сделки может дать акционерам право требовать выкупа ценных бумаг. Цену выкупа установили в размере 82,03 рубля за обыкновенную акцию и 79,25 рубля за привилегированную. Подробности будущей сделки не раскрываются.
В сентябре Forbes сообщил об исключении «Мечела» из топ-100 крупнейших по чистой прибыли компаний. Чистая прибыль холдинга резко сократилась — с 65,2 млрд рублей в 2023 году до 24,2 млрд в 2024-м.
Собрание акционеров «Мечела» состоялось в Москве, где зарегистрирован головной офис компании. Производственные предприятия холдинга находятся в нескольких регионах России, часть которых расположены в Челябинской области.