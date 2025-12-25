На челябинском «Мечеле» сменился совет директоров

Ранее сообщалось, что холдинг «Мечел» намерен сменить состав совета директоров и совершить крупную сделку. Именно для этого потребовалось собрать акционеров на внеочередное собрание. Одобрение крупной сделки может дать акционерам право требовать выкупа ценных бумаг. Цену выкупа установили в размере 82,03 рубля за обыкновенную акцию и 79,25 рубля за привилегированную. Подробности будущей сделки не раскрываются.