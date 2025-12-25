Сроки оплаты утильсбора могут перенести: кто получит отсрочку

Утильсбор коснется машин, объем двигателей которых составляет больше 160 л.с.
Минпромторг РФ подготовил проект постановления о переносе сроков оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов до 15 декабря 2026 года. Подготовка документа связана для того, чтобы решить проблему дефицита оборотных денег у производителей авто и избежать угрозы просрочек по выплате зарплаты сотрудникам. О том, кого коснется перенос сроков, а кому все-таки придется его уплатить — в материале URA.RU.
Минпромторг намерен перенести срок оплаты.
В проекте постановления отмечается, что за IV квартал 2025 года, а также за I-III кварталы 2026 года крупнейший производитель, заключивший Минпромторгом специальный инвестиционный контракт в области производства транспортных средств в соответствии с ФЗ «О промышленной политике в РФ», а также крупнейший производитель прицепов будут уплачивать утилизационный сбор не позднее 15 декабря 2026 года. Сейчас проект находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы и общественных обсуждениях.
В пояснительной записке говорится, что проект разработан для того, чтобы решить проблему дефицита оборотных средств у организаций автомобилестроения и избежать угрозы просрочек по выплате зарплаты сотрудникам, выплатам по иным обязательным платежам, а также позволит осуществить опережающую закупку комплектующих для беспрерывного производства.
Какой будет размер утильсбора в 2026 году.
Ставки утильсбора вырастут в 2026 году.
Утильсбор касается только тех машин, мощность двигателя которых составляет больше 160 лошадиных сил. Так, у новых авто от 160 до 190 л.с. с объемом двигателя от 1 до 2 литров в 2026-м составит 900 тысяч рублей (это на 150 тысяч рублей больше, чем в 2025-м), от 190 до 220 — 952,8 тысячи рублей (+158,8 тысяч рублей), от 220 до 250 л.с. — 1 010 400 рублей (+168,4 тысяч рублей). От 250 до 280 л.с. — 1 142 400 рублей (+190,4 тысячи рублей).
Для подержанных машин с двигателями объемом от 1 до 2 литров объемом двигателя от 160 до 190 л.с. составит 1 492 800 рублей (+248,8 тысяч рублей), от 190 до 220 л.с. — 1 584 000 рублей (+264 тысячи рублей), от 220 до 250 л.с. — 1 677 600 рублей (279,6 тысяч рублей). От 250 до 280 л.с. — 1 838 400 рублей (+306,4 тысяч рублей), пишет Autonews.
Однако есть и базовые ставки. 20 тысяч рублей — для категории M1 (легковые машины), 150 тысяч рублей — для всех остальных категорий. И 172,5 тысяч рублей — для самоходных машин и прицепов к ним.
Как определить размер утильсбора.
Размер утильсбора высчитывается по формуле: УС = БС * К. «УС» обозначает утилизационный сбор, «БС» — базовую ставку, а «К» — применяемый коэффициент. При этом базовая ставка была введена в 2012 году и с того времени не пересматривалась. Для легковых авто она составляет 20 тысяч рублей, а для грузовых машин, автобусов, прицепов и полуприцепов — 150 тысяч рублей. При этом за спецтехнику уже придется отдать 172,5 тысячи рублей.
Кто платит утильсбор, а кому он не страшен.
Заплатить утильсбор нужно производителю — за машину, которую изготовили в России. Импортеру — за машину, которую ввезли в страну. Покупателю — за автомобиль, по которому не платился утилизационный сбор. При этом утильсбор заплатить нужно только один раз. Например, если производитель его уже оплатил, то дальше его платить никто не должен.
Утильсбор не нужно платить за импорт машин в РФ и помещение их под таможенные процедуры временного ввоза или допуска. Также он не распространяется на ввоз машины через таможню как личное имущество беженцами, вынужденными переселенцами. Оплачивать не придется и за машина, которые находятся в собственности консульств, диппредставительств, международных организаций с привилегиями и иммунитетом. Кроме того, если с момента производства машины прошло 30 лет, то утильсбор также платить не нужно будет. А также в том случае, если возраст машины составляет меньше трех лет.
По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, новая схема расчета утильсбора не коснется почти 80% российских потребителей. По его словам, только 20% авто в России имеют мощность больше 160 лошадиных сил, на которые корректировка не распространяется.