Сроки оплаты утильсбора могут перенести: кто получит отсрочку

Утильсбор не нужно платить за импорт машин в РФ и помещение их под таможенные процедуры временного ввоза или допуска. Также он не распространяется на ввоз машины через таможню как личное имущество беженцами, вынужденными переселенцами. Оплачивать не придется и за машина, которые находятся в собственности консульств, диппредставительств, международных организаций с привилегиями и иммунитетом. Кроме того, если с момента производства машины прошло 30 лет, то утильсбор также платить не нужно будет. А также в том случае, если возраст машины составляет меньше трех лет.