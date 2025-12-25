Ричмонд
Риелтор Патанин: продление сроков ипотеки вызовет рост цен на жилье

В случае продления сроков выплаты ипотеки спрос на недвижимость увеличится, что приведет к корректировке стоимости квартир в сторону повышения.

Источник: Аргументы и факты

Продление сроков ипотечного кредитования до 50 лет способно спровоцировать рост цен на жилье. Об этом «Ленте.ру» рассказал риелтор Георгий Патанин.

По словам эксперта, мера снизит ежемесячный платеж для заемщика. При этом она создаст новый финансовый механизм для рынка. Спрос расширится, что приведет к корректировке стоимости квартир в сторону повышения, особенно в сегменте новостроек.

Патанин подчеркнул, что итоговая переплата по кредиту значительно возрастет, а эффект доступности жилья будет полностью нивелирован. Таким образом, подобная мера только усугубит проблему.

Ранее эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, когда в 2026 году выгоднее взять кредит.