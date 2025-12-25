Миллер рассказал о форсированной стройке газопровода «Сила Сибири 2»

Ускорение работ по «Силе Сибири 2» увязано с долгосрочными контрактными переговорами и прогнозом роста спроса на газ на азиатских рынках. Ранее досрочно был реализован проект «Сила Сибири», по которому поставки российского газа в Китай начались в конце 2019 года.