Миллер рассказал о форсированной стройке газопровода «Сила Сибири 2»

Новый газопровод строится с опережением графика.
Газопровод «Сила Сибири 2» будет построен с опережением графика. Таким образом будущая магистраль повторит практику первой «Силы Сибири», запуск которой состоялся раньше плановых сроков. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Газпром» построит газопровод «Сила Сибири 2», не только качественно, но и с опережением срока. Как ранее реализовал «Силу Сибири», — процитировала слова Миллера пресс-служба компании.
Ускорение работ по «Силе Сибири 2» увязано с долгосрочными контрактными переговорами и прогнозом роста спроса на газ на азиатских рынках. Ранее досрочно был реализован проект «Сила Сибири», по которому поставки российского газа в Китай начались в конце 2019 года.
Как сообщало URA.RU, ранее, в ходе заседания Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Сила Сибири-2» — один из крупнейших энергетических проектов в мире. Это взаимовыгодный проект для всех участников.