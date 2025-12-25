Какие инициативы предлагал «Беллегпром» на площадке ЕЭК в этом году, рассказала эксперт

Кроме того, в 2023 году по инициативе концерна «Беллегпром» ОАО «Витебские ковры» также получило таможенную льготу на импорт грунтовых тканей сроком на два года. «Экономический эффект по этой позиции превышает 200 тыс. евро ежегодно. Работа по получению таких решений требует значительных усилий — необходимо не только согласовать позицию внутри страны со всеми профильными органами, но и на площадке ЕЭК аргументированно доказать необходимость льготы и получить согласие всех государств — членов союза. Как показывает практика, эта работа полностью себя оправдывает. В настоящее время вопрос продления указанной льготы до конца 2027 года находится на финальной стадии, решение Совета ЕЭК ожидается в феврале 2026 года», — отметила Наталия Мороз.