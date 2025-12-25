Какие инициативы предлагал «Беллегпром» на площадке ЕЭК в этом году, рассказала эксперт

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие инициативы предлагал «Беллегпром» на площадке Евразийской экономической комиссии в этом году, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мороз.
В период председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе концерн «Беллегпром» активно и системно работал на площадке Евразийской экономической комиссии. «Для нас это прежде всего инструмент защиты и продвижения интересов белорусских производителей легкой промышленности, а также площадка для формирования благоприятных условий их развития в рамках союза», — рассказала Наталия Мороз.
Работа велась по нескольким направлениям: от участия в обсуждении параметров соглашений о зонах свободной торговли и иных интеграционных решений до детальной проработки инициатив государств — членов ЕАЭС, затрагивающих условия доступа сырья и материалов для промышленности. Одновременно концерн формировал и продвигал собственные предложения, ориентированные на снижение издержек предприятий и развитие кооперации.
«Хорошим примером такой работы является системная поддержка ОАО “Витебские ковры”. Начиная с 2017 года, концерн последовательно добивался обнуления ввозных таможенных пошлин на полипропиленовые нити и латекс, используемые при производстве ковровых покрытий. Это позволило предприятию направить сэкономленные средства на реализацию импортозамещающего инвестиционного проекта по организации собственного производства полипропиленовых нитей и существенно снизить зависимость от импорта. По латексу действие таможенной льготы в настоящее время продлено до конца 2027 года», — отметила заместитель председателя концерна.
Кроме того, в 2023 году по инициативе концерна «Беллегпром» ОАО «Витебские ковры» также получило таможенную льготу на импорт грунтовых тканей сроком на два года. «Экономический эффект по этой позиции превышает 200 тыс. евро ежегодно. Работа по получению таких решений требует значительных усилий — необходимо не только согласовать позицию внутри страны со всеми профильными органами, но и на площадке ЕЭК аргументированно доказать необходимость льготы и получить согласие всех государств — членов союза. Как показывает практика, эта работа полностью себя оправдывает. В настоящее время вопрос продления указанной льготы до конца 2027 года находится на финальной стадии, решение Совета ЕЭК ожидается в феврале 2026 года», — отметила Наталия Мороз.
«Отдельно хотела бы отметить совместную работу с российской стороной по обнулению ввозных таможенных пошлин на позументные нити — ключевое сырье для производства чулочно-носочных изделий. Ежегодный объем импорта этой продукции составляет порядка $10 млн при действующей ставке пошлины 5%. Реализация данной инициативы позволит ведущим производителям — в первую очередь СООО “Конте Спа” и ОАО “Брестский чулочный комбинат” — экономить до $500 тыс. в год, — добавила она. — Кроме того, на завершающей стадии находится рассмотрение вопроса об установлении таможенных льгот сроком на пять лет в отношении ряда химических материалов для кожевенно-обувной промышленности, а также отдельных товаров химической отрасли. Этот вопрос вынесен на рассмотрение Комиссии ЕЭК, заседание которой запланировано на 30 декабря 2025 года».
В целом сотрудничество Беларуси с партнерами по ЕАЭС в сфере легкой промышленности носит устойчивый и практико-ориентированный характер — как в части экспортных поставок, так и в развитии кооперационных и импортозамещающих проектов, направленных на укрепление промышленного потенциала союза, подытожила Наталия Мороз. -0-