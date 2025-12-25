Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора

Согласно предложению, оплата сбора за четвёртый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы 2026 года будет перенесена на декабрь 2026 года. Как пояснили в министерстве, эта мера поддержки действует с 2016 года и традиционно способствует финансовой стабильности предприятий.