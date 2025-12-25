Ричмонд
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора

Минпромторг России разработал проект постановления, предусматривающий отсрочку уплаты утилизационного сбора для ведущих отечественных производителей автомобилей и прицепов.

Согласно предложению, оплата сбора за четвёртый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы 2026 года будет перенесена на декабрь 2026 года. Как пояснили в министерстве, эта мера поддержки действует с 2016 года и традиционно способствует финансовой стабильности предприятий.

В текущих условиях дорогого кредитования она позволит автопроизводителям высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, заблаговременной закупки комплектующих и своевременной выплаты заработной платы, обеспечивая бесперебойную работу производственных линий.

Решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец года принималось и в предыдущие годы в рамках поддержки компаний, заключивших специальные инвестиционные контракты.

Ранее сообщалось, что декабрьское инфляционное затишье скоро сменится ценовой бурей.

