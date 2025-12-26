Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 26 декабря после Рождества

В Национальном банке определили курсы валют на 26 декабря, пятницу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены на уровне, установленном перед большими выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 26 декабря, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9127 белорусского рубля, 1 евро — 3,4342 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7094 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые были установлены на среду, 24 декабря, и четверг, 25 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в пятницу, 26 декабря, остались такими же.
Еще топ-10 городов, деревень и районов с самой дорогой землей названы в Беларуси.