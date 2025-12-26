Снегопад задержал более ста авиарейсов в Москве

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — более ста авиарейсов задерживаются из-за сильной метели и снегопада.
По данным табло вылетов и прилетов, отмен рейсов не зафиксировано, однако пассажирам приходится ожидать, пока техника очистит взлетные полосы от снега и проведет противообледенительную обработку воздушных судов.
Telegram-канал SHOT сообщает, что ситуация остается сложной. Ранее столичные власти и синоптики предупреждали о продолжительном ухудшении погоды, объявив желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых снегопадов и гололеда, как указали в Гидрометцентре РФ.
Коммунальщиков Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.