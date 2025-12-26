«Открылся 10 лет назад»: в Новом Уренгое выставили на продажу известный ресторан. Скрин

В стоимость продажи входит действующее юридическое лицо с алкогольной лицензией, полностью укомплектованный штат сотрудников, включая управляющего, а также все технологическое оборудование и другие «дорогостоящие активы». Владелец указывает, что в помещении выполнен капитальный ремонт, а все технологические карты блюд заведены в единую систему. Средняя ежемесячная выручка ресторана за последние 12 месяцев составляла 5,52 млн рублей.