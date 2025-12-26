«Открылся 10 лет назад»: в Новом Уренгое выставили на продажу известный ресторан. Скрин

Ресторан работает в городе с 2015 года.
В Новом Уренгое (ЯНАО) выставили на продажу действующий ресторан за 35 млн рублей. Собственник предлагает приобрести заведение площадью 335 квадратных метров, которое располагается в местном торговом центре. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Продается готовый рентабельный ресторан в Новом Уренгое. Стабильный бизнес с отлаженными процессами», — говорится в описании на сайте «Авито». Автор объявления подчеркивает, что бизнес «прозрачный» и по запросу готов предоставить финансовую отчетность.
По данным продавца, ресторан работает уже 10 лет. В объявлении указано, что причиной продажи стал переезд владельца в другой город.
Судя по фотографиям, размещенным в объявлении, речь может идти о ресторане «Перчини» на улице Сибирской в ТЦ «Солнечный». На снимках видно характерное оформление зала и посадочных мест.
В стоимость продажи входит действующее юридическое лицо с алкогольной лицензией, полностью укомплектованный штат сотрудников, включая управляющего, а также все технологическое оборудование и другие «дорогостоящие активы». Владелец указывает, что в помещении выполнен капитальный ремонт, а все технологические карты блюд заведены в единую систему. Средняя ежемесячная выручка ресторана за последние 12 месяцев составляла 5,52 млн рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, в Новом Уренгое недалеко от ТЦ «Вертолет» продают здание, в котором разместился просторный ресторан с дорогой, но консервативной отделкой. Стоимость недвижимости летом составляла 100 млн рублей.
В Новом Уренгое выставили на продажу ресторан с 10-летней историей.