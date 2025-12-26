Резидент Свободного порта передумал строить базу отдыха «Тавайза» под Артёмом

В материалах дела говорится, что согласно последнему отчету за 3 квартал 2023 года резидентом не созданы рабочие места, объем капитальных вложений, осуществленных инвестиций составил 0 рублей. За 2025 год отчёты от резидента в адрес КРДВ и вовсе не поступали, поэтому управляющая компания направила резиденту уведомление о расторжении соглашения.