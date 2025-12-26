Резидент Свободного порта передумал строить базу отдыха «Тавайза» под Артёмом

Компания «Прогресс», прописанная в г. Артёме, не стала строить базу отдыха «Тавайза» в бухте Муравьиная на берегу Уссурийского залива. Поэтому может лишиться статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщает ИА PrimaMedia.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 9 декабря 2025 года подала в Арбитражный суд Приморского края иск о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента СПВ, заключенного с ООО «Прогресс» в июле 2020 года.
В соответствии с заключенным соглашением инвестор принял на себя обязательства по строительству в 2020—2022 гг. круглогодичной базы отдыха с развитой инфраструктурой. Общая сумма инвестиций должна была составить 6 млн 625 тысяч рублей.
Для реализации проекта резиденту были выделены два земельных участка — площадью 4 тысячи и 8,5 тысячи кв. метров.
В соответствии с планом-графиком инвестпроекта резидент обязался в срок до конца 4 квартала 2022 года завершить работы по сносу временных объектов и оформлению земельных участков, а также получить разрешения на строительство пяти двухэтажных домиков и кафе.
В материалах дела говорится, что согласно последнему отчету за 3 квартал 2023 года резидентом не созданы рабочие места, объем капитальных вложений, осуществленных инвестиций составил 0 рублей. За 2025 год отчёты от резидента в адрес КРДВ и вовсе не поступали, поэтому управляющая компания направила резиденту уведомление о расторжении соглашения.
«Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможно, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края», — сообщила пресс-служба Арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2026 года.
КРДВ — единый институт поддержки инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прогресс» зарегистрировано в октябре 2019 года. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Заявленная отрасль — «деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания». Владельцами ООО являются три физлица, в том числе 50% принадлежит бизнесмену Вячеславу Орлову, директору и совладельцу ООО «Торгово-строительная компания “ОВС” (Артём).