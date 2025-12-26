Экосбор на автомобильные шины вырастет вдвое с 2026 года

Экосбор на шины с высоким содержанием опасных веществ вырастет вдвое.
Экологический сбор на автомобильные шины с повышенным содержанием канцерогенных веществ в России с 1 января 2026 года вырастет как минимум вдвое. Соответствующий проект постановления правительства о новой системе расчета экосбора согласован и подготовлен к внесению в кабмин.
«Если при производстве шин используются определенные опасные соединения, один из коэффициентов экосбора вырастет с 0 до 17. При отсутствии таких материалов он сохранится на нулевом уровне», — сообщили со ссылкой на пресс-службу Минпромторга «Известия».
Наибольшее подорожание, по оценке собеседников издания, затронет импортные шины. Около 40% такой продукции не соответствует требованиям ГОСТа по содержанию канцерогенных веществ.
Специалисты также напомнили, что при износе шин на дороге образуется мелкодисперсная резиновая пыль. В ней содержатся канцерогенные компоненты, которые накапливаются в окружающей среде и могут повышать риски для здоровья, в том числе развития онкологических заболеваний.
Как сообщало URA.RU ранее, согласно приведённым расчётам, для стандартного комплекта легковых шин весом около 35 кг экосбор в 2026 году составит примерно 3,3 тыс. рублей при наличии сертификата безопасности и около 6,6 тыс. рублей — при его отсутствии. Для более тяжёлых комплектов кроссоверов и внедорожников (50−60 кг) разница может достичь 5−5,5 тыс. рублей.