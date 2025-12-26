Высоких ставок не будет: банковские вклады не принесут больших денег

Эксперт напомнил, что с начала года ключевая процентная ставка снизилась с 21% до 16%. Поэтому банки тоже снижали ставки по вкладам. В следующем году Центробанк будет и дальше снижать ключевую ставку, предупредил Ефанов. Это означает, что уже не будет столь выгодных банковских вкладов, резюмировал аналитик.