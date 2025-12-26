Ричмонд
Высоких ставок не будет: банковские вклады не принесут больших денег

Эксперт предупреждает, что по банковским вкладам больше не будет высокой доходности.

Источник: KrasnodarMedia.su

Банковские вклады под 20% остались в прошлом. В следующем году доходность вкладов будет снижаться вслед за снижением ключевой ставки Центробанка, предупреждает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Эксперт напомнил, что с начала года ключевая процентная ставка снизилась с 21% до 16%. Поэтому банки тоже снижали ставки по вкладам. В следующем году Центробанк будет и дальше снижать ключевую ставку, предупредил Ефанов. Это означает, что уже не будет столь выгодных банковских вкладов, резюмировал аналитик.

Поэтому инвесторам стоит вспомнить про другие возможности вложить средства. Например, акции и облигации. К концу 2026 года ключевая ставка может упасть до 12%, считает эксперт. В таких условиях вкладчикам будет выгоднее перевести деньги в ценные бумаги, чтобы получать дивиденты, рассказал Иван Ефанов в беседе с «Прайм».

Экономисты отмечают, что даже при снижении процентных ставок часть граждан и дальше будет хранить деньги на вкладах. Это более надежный и простой способ, чем биржа, которая требует определенных знаний.