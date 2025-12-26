Депутат Говырин: с начала года МРОТ в РФ вырастет на 21%, до 27 тысяч рублей

С начала нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 27 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости.
По его словам, с 1 января МРОТ вырастет на 21% и составит 27 093 рубля в месяц. Законодательство обязывает работодателей платить своим сотрудникам не меньше этой суммы.
Все дополнительные выплаты за особые условия труда или районные коэффициенты начисляются сверх установленного минимума. Однако если работник трудится на полставки, его минимальная зарплата будет в два раза ниже.
Говырин пояснил, что МРОТ рассчитывается на основе медианной зарплаты предыдущего года и должен составлять не менее 48% от этого показателя. Также он не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России.
Как писал сайт KP.RU, с 1 января МРОТ в стране увеличится более чем на 20%. Это станет одним из самых значительных повышений за последние годы. Помимо этого вырастут зарплаты бюджетников и изменится величина прожиточного минимума. Для регионов с районными коэффициентами минимальная оплата труда будет рассчитываться с учетом данных надбавок.
Кроме того, как рассказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, МРОТ также необходим для расчета многих других выплат, в том числе отпускных, больничных и пособий.