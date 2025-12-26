Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи, обновили исторический максимум, превысив отметку в 75 долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов.
По состоянию на 4:04 по московскому времени котировки драгоценного металла демонстрировали рост на 4,87 процента и достигали уровня 75,175 доллара за тройскую унцию.
Спустя десять минут динамика ускорилась: к 4:14 мск цена серебра увеличилась до 75,235 доллара за тройскую унцию, что соответствовало росту почти на 5 процентов.
Ранее эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер спрогнозировал, что курс доллара в 2026 году будет выше 85 рублей.