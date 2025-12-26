Ричмонд
Стало известно, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2026 года

Индексацию пенсий проведут досрочно, напомнил экономист Балынин. Он рассказал, кто получит повышенные выплаты.

Источник: Аргументы и факты

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru озвучил, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2026 года.

«Всем получателям страховых пенсий будет проведена индексация на 7,6%. Если, например, в декабре размер страховой пенсии равен 25 786 рублей, то в январе её размер составит 27745,74 рубля, что почти на 2 тысячи больше», — сказал Балынин.

Экономист напомнил, что индексация проводится досрочно: с января, а не с февраля, как планировалось ранее. Процент индексации выше уровня инфляции. Повышение выплат затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Кроме того, 80-летние пенсионеры, отметившие юбилей в декабре 2025 года, получат в январе дополнительно увеличенные на 11 тысяч рублей выплаты.

«Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 9,58 тысячи рублей и надбавки за уход в 1 414 рублей. Если страховая пенсия у такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 41 тысячу рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 55 тысяч рублей», — пояснил собеседник aif.ru.

Ранее Балынин сообщил, кому выплатят тринадцатую пенсию в 2025 году.