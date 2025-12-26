Просроченная ипотека на стройку в Челябинской области выросла почти на 35%

По его словам, зона риска — практически решенное ужесточение условий льготной семейной ипотеки, пока анонсируется увеличение ставок в два раза весной 2026-го. «Застройщики и банки агитируют заемщиков успевать оформить ипотеку, пока действует ставка в 6% годовых. Это напоминает ситуацию конца 2023-го — начала 2024-го, когда также активно убеждали оформлять субсидируемую ипотеку перед ее отменой в июле 2024-го. Тот необдуманный ажиотаж отчасти является причиной двукратного роста просроченных платежей», — добавляет спикер.