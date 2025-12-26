Просроченная ипотека на стройку в Челябинской области выросла почти на 35%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Такие данные приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ.
К ноябрю 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке на рынке строящегося жилья в регионе составил 167 млн рублей, что на 34,7% больше января (124 млн рублей).
В целом по стране просроченный долг по займам на строящиеся квартиры составил 17,5 млрд рублей — к январю объем увеличился на 88,1%.
Отметим, что с января 2024 года по России просроченные долги увеличились на 66,4%, а в Челябинской область на 69,9%.
«С начала 2025 года портфель ипотеки на покупку строящегося жилья сокращался. Это объясняло рост доли просроченной задолженности в данном сегменте. Но с сентября 2025-го банки вновь стали наращивать объемы кредитования, всего за два месяца портфель на первичном рынке прибавил 2%. И это не остановило кратный прирост доли неплатежей», — рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.
По его словам, зона риска — практически решенное ужесточение условий льготной семейной ипотеки, пока анонсируется увеличение ставок в два раза весной 2026-го. «Застройщики и банки агитируют заемщиков успевать оформить ипотеку, пока действует ставка в 6% годовых. Это напоминает ситуацию конца 2023-го — начала 2024-го, когда также активно убеждали оформлять субсидируемую ипотеку перед ее отменой в июле 2024-го. Тот необдуманный ажиотаж отчасти является причиной двукратного роста просроченных платежей», — добавляет спикер.