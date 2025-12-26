Сколько денег казахстанцы получили из ЕНПФ в 2025 году

В 2025 году средний размер совокупной государственной пенсии составил 142 669 тенге. Эта сумма включает базовую часть (47 573 тенге) и солидарную часть (95 096 тенге). Помимо государственной пенсии, казахстанцы могут получать выплаты по возрасту из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), при условии наличия накоплений.
По данным ЕНПФ на 1 декабря 2025 года, общая сумма пенсионных накоплений составила 25,82 трлн тенге, что на 16,8% больше, чем годом ранее, или на 3,72 трлн тенге. Пенсионные накопления формируются из обязательных пенсионных взносов (24,39 трлн тенге), обязательных профессиональных пенсионных взносов (724,44 млрд тенге), добровольных пенсионных взносов (9,58 млрд тенге) и обязательных пенсионных взносов работодателя (691,53 млрд тенге).
Накопления растут не только за счет взносов, но и благодаря инвестициям в различные финансовые инструменты, управляемые Национальным банком РК и пятью частными управляющими компаниями.
ЕНПФ также выплачивает средства своим вкладчикам. С начала 2025 года Фонд произвел выплаты почти на 1,7 трлн тенге. Основные направления выплат включают единовременные выплаты на жилье и лечение (более 1 трлн тенге), выплаты по возрасту (ежемесячная пенсия — 221,55 млрд тенге), выплаты по наследству (56,59 млрд тенге), выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства из Казахстана (40,34 млрд тенге), выплаты лицам с инвалидностью (2,85 млрд тенге), выплаты на погребение (9,65 млрд тенге) и переводы в страховые организации (356,43 млрд тенге).
Средний размер ежемесячной пенсии из ЕНПФ в 2025 году составил 35 726 тенге, а максимальный размер достигал почти 1 млн тенге.