Сколько денег казахстанцы получили из ЕНПФ в 2025 году

ЕНПФ также выплачивает средства своим вкладчикам. С начала 2025 года Фонд произвел выплаты почти на 1,7 трлн тенге. Основные направления выплат включают единовременные выплаты на жилье и лечение (более 1 трлн тенге), выплаты по возрасту (ежемесячная пенсия — 221,55 млрд тенге), выплаты по наследству (56,59 млрд тенге), выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства из Казахстана (40,34 млрд тенге), выплаты лицам с инвалидностью (2,85 млрд тенге), выплаты на погребение (9,65 млрд тенге) и переводы в страховые организации (356,43 млрд тенге).