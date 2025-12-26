Правительство ужесточит семейную ипотеку в начале 2026 года

Правительство планирует ужесточить условия льготной семейной ипотеки, введя дифференцированные ставки в зависимости от количества детей в семье. Согласно инициативе, которую рассмотрят в Госдуме в начале следующего года, для семей с одним ребёнком ставка составит 12%, с двумя — 6%, а с тремя и более — 4%. Эксперты считают, что это ухудшит доступность жилья для большинства семей, поскольку ранее льготная ставка была единой и значительно ниже. «Я ещё раз подчеркну, что, когда принималась эта программа, ключевая ставка была 4,25. Сейчас у нас 16, была 20. То есть за 5 лет ключевая ставка выросла в 5 раз, — заявила в комментарии для “Радио 1” президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. — Просто вовремя не было принято политическое решение прекратить эту вакханалию… Алчность банков, застройщиков и недальновидность правительства».
По словам эксперта, планируемая дифференциация — это мера по оптимизации расходов дефицитного бюджета. Программа, изначально запущенная в 2020 году для поддержки строительной отрасли, за шесть лет привела к перегреву рынка и удорожанию жилья, при этом её доступность по сравнению с 2019 годом только снизилась. Радченко отметила, что если раньше государство даже немного зарабатывало на субсидировании ставок, то теперь разницу между рыночной и льготной ставкой полностью компенсирует бюджет, что дополнительно стимулирует инфляцию. Для реального решения жилищной проблемы, по мнению Радченко, необходимы системные меры, а не точечные изменения в ипотечных программах. Главной проблемой она назвала катастрофическую нехватку новостроек за пределами крупнейших агломераций. Большинство квартир, покупаемых по семейной ипотеке, имеют небольшую площадь и часто используются как инструмент сбережения, а не для улучшения жилищных условий многодетных семей.
Эксперт также прокомментировала миф о доступности жилья в регионах, указав, что формально низкий коэффициент часто связан с низким качеством и спросом на такое жильё в депрессивных городах. По её мнению, демографическую политику нужно строить вокруг поддержки индивидуального жилищного строительства. «Если мы хотим, чтобы у нас была демография, нужно создавать условия, чтобы люди жили на своей земле», — считает Ирина Радченко. Для этого, полагает она, необходимы отдельные программы кредитования ИЖС по разумным ставкам, особенно в регионах.