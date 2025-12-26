Правительство ужесточит семейную ипотеку в начале 2026 года

Правительство планирует ужесточить условия льготной семейной ипотеки, введя дифференцированные ставки в зависимости от количества детей в семье. Согласно инициативе, которую рассмотрят в Госдуме в начале следующего года, для семей с одним ребёнком ставка составит 12%, с двумя — 6%, а с тремя и более — 4%. Эксперты считают, что это ухудшит доступность жилья для большинства семей, поскольку ранее льготная ставка была единой и значительно ниже. «Я ещё раз подчеркну, что, когда принималась эта программа, ключевая ставка была 4,25. Сейчас у нас 16, была 20. То есть за 5 лет ключевая ставка выросла в 5 раз, — заявила в комментарии для “Радио 1” президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. — Просто вовремя не было принято политическое решение прекратить эту вакханалию… Алчность банков, застройщиков и недальновидность правительства».