Новосибирский бизнесмен возместил 70 млн рублей ущерба за мошенничество

Он несколько лет завышал стоимость информационно-детективных услуг, которые его компания предоставляла предприятию в Алтайском крае.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский предприниматель возместил ущерб, который нанес одному из предприятий Алтайского края мошенническими действиями. Бизнесмен выплатил более 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

— Бизнесмен в течение нескольких лет завышал стоимость информационно-детективных услуг, которые его компания предоставляла алтайскому предприятию, — уточнили в ведомстве.

За это мужчину привлекли к уголовной ответственности. Суд его приговорил к пяти годам лишения свободы. В рамках гражданского судопроизводства бизнесмена возместить причиненный преступлением ущерб.

Когда исполнительный документ поступил в службу судебных приставов, должник в короткие сроки внес всю сумму причиненного ущерба. Деньги уже перечислили потерпевшей стороне.