Новосибирский бизнесмен возместил 70 млн рублей ущерба за мошенничество

Новосибирский предприниматель возместил ущерб, который нанес одному из предприятий Алтайского края мошенническими действиями. Бизнесмен выплатил более 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
— Бизнесмен в течение нескольких лет завышал стоимость информационно-детективных услуг, которые его компания предоставляла алтайскому предприятию, — уточнили в ведомстве.
За это мужчину привлекли к уголовной ответственности. Суд его приговорил к пяти годам лишения свободы. В рамках гражданского судопроизводства бизнесмена возместить причиненный преступлением ущерб.
Когда исполнительный документ поступил в службу судебных приставов, должник в короткие сроки внес всю сумму причиненного ущерба. Деньги уже перечислили потерпевшей стороне.